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НовостиОбщество25 апреля 2023 15:52

В Самаре на экранах площади Слава работает выставка, посвященная Дню Пожарной охраны

Начала работу цифровая выставка
Алена ПРОВКИНА
Выставку открыли на площади Славы

Выставку открыли на площади Славы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на мультимедийных экранах площади Славы заработала выставка, посвященная Дню Пожарной охраны. Она начала работу 25 апреля 2023 года.

По информации пресс-службы правительства региона, ежегодно в последний день апреля празднуется День пожарной охраны. В преддверии праздника женсовет Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный фонд «Звезда и Лира» организовали съемки 23 женщин – мам и жен сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении крупных пожаров и ликвидации последствий ЧС. Фотографии являются продолжением проекта «Жены героев».

23 представленные работы – это способ поблагодарить людей, героически посвятивших себя профессии. Выставка продлится до 30 апреля включительно.