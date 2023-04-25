В Самаре бездомные собаки напали на людей на детской площадке возле ТРК «Космопорт»

Собаки напали на людей на детской площадке. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают делиться страшными кадрами нападений животных на горожан. На этот раз бездомные собаки накинулись на самарцев на детской площадке.

Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами в социальных сетях. Судя по видео, целая стая бездомных животных напала на людей на детской площадке возле ТРК «Космопорт». Животные бежали за горожанами несколько метров и успокоились, когда прогнали их с территории. В комментариях пользователи боятся за детей, который могли выйти погулять во двор.

Напомним, в регионе приняли решение не вводить режим повышенной готовности, связанный с нападением бездомных собак. Ранее появилась информация о возможном усыплении бродячих животных.