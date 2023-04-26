В Самаре телефонный мошенник понесет уголовную ответственность

Мошенники украли деньги у пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники правоохранительных органов смогли задержать телефонного мошенника. Злоумышленник обманывал пенсионеров.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. По версии следствия, обвиняемый вместе с подельником находили пожилых людей и представлялись их близким родственниками. После подозреваемый под выдуманным предлогом просил перевести деньги. Таким образом, мошенники обманули двух пожилых людей и украли у них 440 тысяч рублей.

В ходе следствия задержанный возместил 185 тысяч рублей. Уголовное дело расследовали сотрудники полиции. Теперь мошеннику грозит срок лишения свободы.