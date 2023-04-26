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НовостиОбщество26 апреля 2023 4:34

Каждый второй житель Самары останется на майские дома

Специалисты провели опрос
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы останутся дома

Многие самарцы останутся дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как планируют провести выходные дни на майские праздники. Многие предпочли остаться дома.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый второй опрошенный горожанин признался, что не собирается куда-то выезжать. Каждый пятый респондент отправится на дачу или в деревню. Работать придется 13% самарцев. В поездку по стране решили отправится только 6%, на природу – 5%, за границу – 3%.

При этом, специалисты отмечают, что тех, кто останется дома или на даче, больше среди женщин. Мужчины чаще в этот период планируют поездки и работу.