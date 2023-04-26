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НовостиОбщество26 апреля 2023 5:35

В Самаре планируют построить речной вокзал и грузовой порт

Комплекс будет расположен ниже Кировского моста
Алена ПРОВКИНА
В городе могут разместить новые объекты

В городе могут разместить новые объекты

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре стало известно о возможном строительстве речного вокзала и грузового порта. Комплекс может расположится ниже Кировского моста.

Согласно схеме территориального планирования региона, новый мультимодальный комплекс может появиться на правом берегу реки Самара. Еще одним местом размещения рассматривают Красноглинский район. Ранее специалисты уже планировали переносить грузовой порт на стрелку Волги и Сока. Решение так и не приняли. Источник в правительства признался, что острой необходимости в переносе нет.

Также в областной столице планируют разместить речной вокзал на улице Максима Горького. На территории сейчас расположен офисный центр.