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НовостиОбщество26 апреля 2023 5:57

Цены на вторичку перестали расти

При этом количество предложений идет на спад
Елена ВИДНАЯ
Цены на жилье перестали расти. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

Цены на жилье перестали расти. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

Аналитики сервиса Домклик изучили, как в марте 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству ипотеки.

Как показала статистика, в целом по России рост стоимости жилья составил всего около 1%, достигнув в среднем 79 тыс. рублей за квадратный метр.

Учитывая динамику цен вторичного жилья с ноября 2022 года, можно сделать вывод, что его стоимость стагнирует. При этом количество предложений идет на спад. Главная причина этого кроется в достаточно высокой покупательской активности.