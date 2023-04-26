Цены на вторичку перестали расти

Цены на жилье перестали расти. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

Аналитики сервиса Домклик изучили, как в марте 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству ипотеки.

Как показала статистика, в целом по России рост стоимости жилья составил всего около 1%, достигнув в среднем 79 тыс. рублей за квадратный метр.

Учитывая динамику цен вторичного жилья с ноября 2022 года, можно сделать вывод, что его стоимость стагнирует. При этом количество предложений идет на спад. Главная причина этого кроется в достаточно высокой покупательской активности.