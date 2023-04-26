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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:12

В Самаре состоится премьера фильма-экскурсии по городу 3 мая 2023 года

Цель фильма – раскрыть красоту города
Алена ПРОВКИНА
Премьера состоится в начале мая

Премьера состоится в начале мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет премьера фильма-экскурсии по городу. Она состоится 3 мая 2023 года.

По информации городской администрации, цель фильма – раскрыть глубину города, его уникальную историю и архитектуру. Главный герой фильма хочет поменять представление своей девушки о Самаре. Для этого пара отправляется на самую душевную экскурсию, где гидами станут разные местные жители. Фильм создали по заказу мэрии.

Трейлер фильма уже опубликован на странице городской администрации в социальных сетях. Проект рассчитан на широки круг зрителей, в том числе гостей города.