В Самаре пожилая медсестра перевела мошенникам более 1,7 миллионов рублей

Женщина перевела деньги на указанный счет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за помощью в полицию обратилась 67-летняя женщина. Медсестра перевела мошенникам больше 1,7 миллионов рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина работает в одной из больниц города. По словам потерпевшей, ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мошенник сообщил, что потерпевшей необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина перевела более 1,7 миллионов рублей. Злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.