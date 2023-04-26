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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:28

В Самаре в связи с реконструкцией улицы Дачной могут перенести дорожное полотно

До конца года планируют получить положительное заключение экспертизы
Алена ПРОВКИНА
Дорожное полотно могут перенести. Фото: мэрия

Дорожное полотно могут перенести. Фото: мэрия

В Самаре специалисты разработали проект реконструкции улицы Дачной. До конца 2023 года планируют получить положительное заключение экспертизы.

По информации городской администрации, после экспертизы специалисты направят заявку на получении финансирования. В текущий период сотрудники департамента градостроительства разрабатывают проект реконструкции улицы Дачной. Ресурсники отметили огромное количество инженерных коммуникаций. Принято решение о смещении дорожного полотна.

Проект направили на рассмотрении. Если концепцию примут, работы продолжатся. Финансирование планируют получить до 2024 года.