В Самаре в связи с реконструкцией улицы Дачной могут перенести дорожное полотно

Дорожное полотно могут перенести. Фото: мэрия

В Самаре специалисты разработали проект реконструкции улицы Дачной. До конца 2023 года планируют получить положительное заключение экспертизы.

По информации городской администрации, после экспертизы специалисты направят заявку на получении финансирования. В текущий период сотрудники департамента градостроительства разрабатывают проект реконструкции улицы Дачной. Ресурсники отметили огромное количество инженерных коммуникаций. Принято решение о смещении дорожного полотна.

Проект направили на рассмотрении. Если концепцию примут, работы продолжатся. Финансирование планируют получить до 2024 года.