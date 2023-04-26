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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:07

В Самарской области мошенница-экстрасенс украла более 200 тысяч рублей

Женщина оставила клиента без денег
Алена ПРОВКИНА
Мошенница украла деньги у клиента

Мошенница украла деньги у клиента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области мошенница-экстрасенс украла у клиента более 200 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

По информации прокуратуры Самарской области, потерпевшая обратилась за помощью к гадалке, которая убедила ее о наличии порчи. Мошенница предложила помочь, поскольку обладает сверхъестественными способностями. Женщина передала гадалке 200 тысяч рублей и ювелирные изделия, стоимость которых оценили в 30 тысяч рублей. Злоумышленница предложила провести ритуал и положила все ценности в пакет. Она порекомендовала спрятать его под подушку и не открывать 9 дней.

Оказалось, гадалка подменила содержимое пакета и скрылась с награбленным. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.