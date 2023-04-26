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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:20

В Самаре умер народный артист России Владимир Борисов

Об этом стало известно 26 апреля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Владимир Владимирович скончался 26 апреля. Фото: Самарский драмтеатр им. Горького

Владимир Владимирович скончался 26 апреля. Фото: Самарский драмтеатр им. Горького

В Самаре стало известно о смерти популярного актера, народного артиста России Владимира Владимировича Борисова. Он скончался 26 апреля 2023 года.

По информации драматического театра Горького, выпускник знаменитого «Щепкинского» училища Владимир Борисов начал работать в труппе театра еще в 1974 году, служив ему верой и правдой. Еще в студенческие годы Владимир Владимирович получал приглашения на роли в многосерийном фильме «Вечный зов», затем снялся в фильме «Емельян Пугачев», «Хлеб, золото, наган» и многих других. Также артист стал лауреатом Государственной премии РСФСР.

Гражданская панихида пройдет 28 апреля с 10:30 до 12:30 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького. Владимира Владимировича похоронят на Городском кладбище.

Редакция «КП-Самара» приносит искрение соболезнования родным и близким Владимира Борисова.