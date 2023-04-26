Юный актер из Самары рекомендован к поступлению в ГИТИС

Илья Ведяскин своим мастерством покорил педагога ГИТИСа. Фото: МТС.

Подведены итоги отборочных онлайн-консультаций в ГИТИС со старшим преподавателем кафедры мастерства актера театрального вуза Екатериной Николаевой, которые проходили 20 и 21 апреля. В них приняли участие несколько сотен абитуриентов Поволжья и Юга России. Самарскую область представляли выпускники из Самары, Тольятти и Сызрани.

По итогам творческих испытаний восемь юных актеров получили рекомендации для дальнейших вступительных испытаний в театральный вуз. Они смогут принять участие сразу во втором туре прослушиваний в очном формате, который пройдет летом в Москве. В число лучших вошел Илья Ведяскин из Самары. Ему 19 лет, сейчас он заканчивает Самарское училище культуры и искусств и твердо намерен поступать театральный вуз. Для выступления Илья выбрал прозу Кнута Гамсуна, стихотворение Владимира Маяковского и басню Лафонтена.

Мероприятие для абитуриентов Поволжья проходило на платформе Webinar в рамках цифрового образовательного проекта МТС «Поколение М».

- Об этом проекте я узнал еще в прошлом году, решил, что надо попробовать. Если честно, не думал, что прошел. Когда узнал результаты, безумно обрадовался. Для меня это удача и большая возможность, – рассказал Илья.

- Проект «Поколение М» – пример того, как цифровые технологии способствуют расширению образовательных возможностей. Онлайн-формат позволил охватить более широкую аудиторию, а ребятам дал шанс проверить свои силы и получить обратную связь от педагога ведущего театрального вуза России. Я поздравляю финалиста из Самары и желаю ему успеха в следующих этапах творческих испытаний, – прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.