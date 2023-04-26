В селе Ширяево запустили мобильный интернет

В Ширяево появился нормальный интернет. Фото: Krakenimages.com_shutterstock.

С 17 апреля открылось движение судов из Самары в Ширяево и в обратном направлении. Туристический поток к достопримечательностям села многократно возрастает: локация входит в число популярных маршрутов.

К началу туристического сезона был также запущен телеком-объект на этой территории – его установил оператор связи МегаФон. Высокие показатели позволяют туристам делиться фото- и видеовпечатлениями, вести прямые эфиры из Жигулевских гор, а местным жителям — учиться, работать удаленно, пользоваться госуслугами или отправлять файлы в семейных чатах в мессенджерах.

- Село активно благоустраивают, делают комфортнее для путешественников. Мы тоже не остаемся в стороне. Несмотря на сложный рельеф и расположение в окружении гор, мы смогли добиться покрытия стабильным голосовым и интернет-сигналом населенного пункта и прилегающей территории, — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.