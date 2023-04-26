Самарские кондитеры прошли обучающий курс от центра «Мой бизнес»

Кондитеры прошли обучающий курс

В Самарской области самозанятые кондитеры прошли обучающий курс «Хиты продаж» от центра «Мой бизнес». Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участники за 6 часов курса смогли получить теоретические знания и отработать их на практике под руководством преподавателей. Кондитеры смогли приготовить несколько популярных десертов. Обучение проходило на площадке студии «Аквариум», преподавателями курса выступили основатель «То самое тесто» Кристина Зайнуллина и шеф-кондитер Анастасия Воронина. На данный момент в регионе зарегистрировано более 170 тысяч самозанятых.

Совокупный доход предпринимателей превысил 37 млрд рублей. Министерство экономического развития региона во главе с министром Дмитрием Богдановым постоянно расширяют инструменты поддержки для самозанятых.