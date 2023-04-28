В Самаре пройдет встреча с автором бестселлеров Алексеем Ивановым

Фото: Сергей Осмачкин

27 мая в Самаре состоится книжный фестиваль «Время читать: настоящие истории». В областной научно библиотеке и на пространствах вокрунг будут проходить творческие встречи, театральные марафоны, вернисаж художников и круглые столы.

Также областную столицу посетят российские писатели, среди которых автор нашумевших книг - Алексей Иванов. Его произведения были экранизированы и имели успех у зрителя.

- Имя Алексея Иванова – одно из самых значимых в современной русской литературе. Его бестселлеры прекрасно экранизируются, превращаясь в громкие события. Знаменитый писатель, когда работал над книгой "Вилы" о Емельяне Пугачеве и бунте, приезжал в Самару, ему настолько запомнился наш город, что действия романа «Пищеблок» он перенес в его окрестности - в пионерский лагерь на берегу Волги, - рассказали в pr-службе областной научной библиотеки.

Помимо Алексея Иванова, самарцы смогут посетить встречи с писателем и редактором «Литературной газеты» Максимом Замшевым -автором «Вольнодумцев», Леонидом Юзефовичем и Романом Сорокиным.

Традиционно на книжной ярмарке можно будет приобрести книжные новинки по ценам издательств.