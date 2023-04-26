Оперативники нашли вандала, разбившего павильон в парке 50-летия АвтоВАЗа в Тольятти

Павильон со знаменитой «Копейкой» пострадал несколько дней назад Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти нашли вандала, который разбил павильон со знаменитой «Копейкой» в парке 50-летия АвтоВАЗа. Им оказался 22-летний местный житель. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Найти на подозреваемого удалось благодаря электросамокату, который парень арендовал перед нападением на павильон в ближайшем парке. Транспорт находился на месте происшествия. Оперативники задержали вандала по месту жительства.

– В ходе опроса он признал свою вину в содеянном и пояснил, что противоправные действия совершил рано утром. Катаясь в парке на электросамокате, он решил проверить прочность стеклянного купола и нанес несколько ударов острым концом ключа по стеклу. Оно треснуло и осыпалось, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Ущерб, причиненный городскому хозяйству, составил 600 тыс. рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Напомним, сейчас местные власти восстанавливают поврежденный павильон. «Копейку» временно перевезли на базу клуба LADA History.

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