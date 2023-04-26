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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:52

Самарцам рассказали, выгодно ли увольняться перед государственными праздниками

Юрист рассказал об особенностях
Алена ПРОВКИНА
Эксперты поделились данными

Эксперты поделились данными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, выгодно ли увольняться перед государственными праздниками. Специалист рассказал об особенностях такого решения.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, Александр Южалин, директор юридической практики, отметил, что закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения. Чем больше праздничных дней в месяце, тем дороже становится стоимость рабочего дня у сотрудника, получающего оклад. В случае увольнения работника по собственному желанию, необходимо предупредить работодателя за 2 недели.

Специалисты приводят пример: если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее выбрать второй вариант. Потому что в этом месяце нужно отработать меньше рабочий дней и все равно получить полную зарплату.