Самарцам рассказали, выгодно ли увольняться перед государственными праздниками

Эксперты поделились данными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, выгодно ли увольняться перед государственными праздниками. Специалист рассказал об особенностях такого решения.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, Александр Южалин, директор юридической практики, отметил, что закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения. Чем больше праздничных дней в месяце, тем дороже становится стоимость рабочего дня у сотрудника, получающего оклад. В случае увольнения работника по собственному желанию, необходимо предупредить работодателя за 2 недели.

Специалисты приводят пример: если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее выбрать второй вариант. Потому что в этом месяце нужно отработать меньше рабочий дней и все равно получить полную зарплату.