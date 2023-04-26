В Кинеле отправили под суд предполагаемую виновницу пожара на рынке «Колхозный»

Материалы уже переданы в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о крупном пожаре, который вспыхнул на рынке «Колхозный» в Кинеле. Напомним, возгорание произошло ночью 15 января 2023 года. В результате ЧП погиб человек.

Следствие полагает, что виновником пожара могла стать 40-летняя предпринимательница. Предполагается, что женщина не обеспечила помещение первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. И это не единственные нарушения пожарной безопасности.

– Вопреки запрету, в помещении хранились газовые баллоны объемом более 5 литров с горючим газом, которые эксплуатировались при наличии утечки газа. Подключение баллонов осуществлялось самостоятельно, без привлечения специалистов, – пояснили в прокуратуре Самарской области.

Именно разгерметизация газового баллона стала причиной страшного пожара, который вспыхнул в павильоне на ул. Октябрьской, 58А. Газовоздушная смесь взорвалась, после началось возгорание. В результате погиб 31-летний пекарь, работавший на обвиняемую.

В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы уже переданы в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Проснулись от громкого взрыва»: в Самарской области тушат крупный пожар на колхозном рынке

В Кинеле в крупном пожаре на колхозном рынке 15 января 2023 года погиб мужчина (подробности)