Астроном снял северное сияние и восходящий Млечный путь в Самарской области

Жители региона наблюдали необычное для наших краев явление в конце апреля. Фото: Евгений Баранский

В конце апреля жителям Самарской области посчастливилось увидеть одно из самых красивых природных явлений. В небе над регионом появилось северное сияние. Самарский астроном Евгений Баранский поделился невероятными кадрами, которые были сделаны около села Мокша Большеглушицкого района.

– На видео – полярное сияние, восходящий Млечный путь, спутники, самолеты, машины... Все есть, кроме Лирид, – поделился Евгений Баранский.

Напомним, полярное сияние можно было увидеть в разных уголках России в ночь с 23 на 24 апреля 2023 года. Из-за сильных магнитных бурь небесное шоу было очень ярким – его ловили не только камеры, но и человеческий глаз. Жители губернии делились невероятными снимками, которые им удалось сделать в нескольких точках губернии.

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