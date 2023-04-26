В Самаре мужчина пырнул знакомого в живот у калитки

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель нанес ножевое ранение своему знакомому. Правоохранители задержали подозреваемого.

По информации прокуратуры Самарской области, ранее судимый 55-летний мужчина не смог найти общий язык со знакомым. Из-за неприязненных отношений он решил отомстить потерпевшему. Подозреваемый пришел к дому знакомого, дождался пока тот откроет калитку и пырнул его ножом в живот. Потерпевшему причинили тяжкие вред здоровью. Правоохранители задержали подозреваемого.

Суд признал мужчину виновным. Подозреваемый сознался в преступлении, но не раскаялся. Его приговорили к 3 года и 4 месяцам колонии строгого режима.