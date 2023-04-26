Еще 200 пирамидальных тополей высадили в микрорайоне Волгарь в апреле 2023 года

В общей сложности на участке растет более 600 деревьев Фото: администрация Самары

В микрорайоне Волгарь в Самаре продолжается работа по озеленению территории. Осенью 2022 года на пересечении улиц Осетинской и Софьи Агранович высадили 331 саженец тополя. В этом году специалисты вновь вернулись на участок. 19 апреля на площадке были высажены 135 деревьев, 26 апреля – еще 200. Информацию сообщили в мэрии.

– Пирамидальные тополя не являются пухонесущими. Этот сорт хорошо очищает воздух, абсорбирует возможные неприятные запахи. Поэтому новую аллею можно считать своеобразным «зеленым барьером» между предприятиями, расположенными на территории Куйбышевского района и жилыми домами, – рассказала заместитель главы Куйбышевского района Ирина Сазонтьева.

Сейчас вдоль улицы Осетинской от детского сада «Лесная сказка» до улицы Василия Татищева можно увидеть настоящую зеленую аллею, состоящую более, чем из 660 тополей. На этом работа не закончится – теперь специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» будут ухаживать за саженцами.

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