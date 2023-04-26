Дмитрий Азаров назвал Самарскую область центром антифашистского движения России

В ходе пресс-конференции губернатор раскрыл программу фестиваля Фото: правительство Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров назвал Самарскую область центром антифашистского движения. Все благодаря крупному международному фестивалю антифашистской песни «Гитары в строю!», который пройдет в регионе с 1 по 6 мая. Мероприятие состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и региональных властей.

– В Самарской области живут настоящие патриоты, поэтому проект получил здесь хорошую поддержку. Губерния становится центром Антифашистского движения России, и не только в дни фестиваля. Здесь очень хорошо понимают, с чем борется Россия. Какой античеловеческой идеологии мы противостоим сегодня всем миром, – отметил Дмитрий Азаров.

В рамках фестиваля в Самарскую область съедутся музыканты из Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа, а также политологи и и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом.

Открытие фестиваля состоится 1 мая 2023 года на площади Куйбышева в Самаре. Торжественная часть запланирована на 11:00. В этот же день пройдет мотопробег с участием мотоклуба «Ночные волки». В дальнейшем площадками фестиваля станут Тольятти, Чапаевск, Жигулевск, Сызрань, Новокуйбышевск.

Гостей мероприятия ждут мастер-классы, лекции, игровые, творческие зоны и многое другое. А в день закрытия фестиваля, 6 мая 2023 года, на площади Куйбышева состоится гала-концерт с участием Стивена Сигала. Вход бесплатный.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно по ссылке.

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