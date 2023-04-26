Россияне будут брать больше кредитов

Ипотеку в России будут брать активнее. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

Российские банки фиксируют устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке и прогнозируют ее дальнейший рост. Своей статистикой и предположениями о будущем поделился банк ВТБ.

По итогам первого квартала объемы выдачи розничных кредитов банка превысили показатели за аналогичный период прошлого года. Клиенты оформили свыше 400 тысяч кредитов. Самый активный рост показало автокредитование – объем выдач увеличился в полтора раза. Спрос на кредиты наличными с начала года по объему вырос на 42% по сравнению с первым кварталом 2022 года. В сегменте ипотеки клиенты оформили более 44 тысячи кредитов, почти половину – по программам с

- За год рынок кредитования в России значительно укрепился, и если 2022 год был временем адаптации к новым условиям, то уже в этом году мы надеемся на его восстановление. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% – рекордный 2021 год. В апреле темпы продаж показывают положительную динамику, в объеме выдач доминирующую роль занимают потребкредиты и ипотека. Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России, – считает заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.