В Самаре арестовали мать-алиментщицу, избивавшую своего ребенка

В общей сложности горе-мать задолжала свыше 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мать-алиментщица арестовали на 10 суток. Причина – невыплата средств на содержание ребенка. Информацию сообщили в УФССП по Самарской области.

Ранее самарчанку лишили родительских прав. Выяснилось, что горе-мать избивала свою дочь. Девочку передали опекунам, а суд обязал женщину платить ей алименты. Однако исполнять свои обязанности жительница Самары не спешила.

– Судебный пристав напомнила должнице, что сейчас девочка находится под опекой и нуждается в дополнительной материальной поддержке, но она не хотела оказывать помощь ребенку. Сумма, которую задолжала женщина своей дочери, составила 111 тысяч рублей, – пояснили в региональном УФССП.

В отношении самарчанки составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд арестовал ее на 10 суток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал. Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.