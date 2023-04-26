Розничные вкладчики откажутся от доллара и евро к концу 2025 года

Россияне предпочитают открывать вклады в рублях. Фото: https://ru.freepik.com/author/katemangostar.

В 2023 году продолжится тренд на девалютизацию пассивов физлиц. По прогнозам ВТБ, доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится за год с 10 до 7%. Клиенты все чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани, совокупная доля которых по итогам года увеличится в портфеле сбережений до 93%. Из них 90% займет отечественная валюта. Объем пассивов в китайской валюте увеличится до конца года до 15 млрд юаней.

- В этом году вкладчики продолжат размещать свои сбережения в рублях. По нашим прогнозам, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может показать прирост в 6,5%, достигнув 39 трлн рублей. ВТБ планирует обеспечить 8% прирост по этому показателю. Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2-2,5 лет, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.