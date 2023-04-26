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НовостиОбщество26 апреля 2023 13:25

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев отсудил у самарского блогера крупную сумму

Об этом парламентарий сообщил в своем телеграмм-канале
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Дело было рассмотрено в Кировском районном суде

Дело было рассмотрено в Кировском районном суде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершились судебные разбирательства между депутатом Госдумы РФ Михаилом Матвеевым и местным блогером Денисом Саровым. Суд встал на сторону парламентария. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

– Кировский районный суд Самары удовлетворил в полном объеме мое исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации к самарскому блогеру Денису Сарову. Суд обязал Сарова выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Добавим к этому 100 тысяч на судебные расходы – это после вступления решения суда в законную силу, – сообщил Михаил Матвеев.

Он также отметил, что блогер должен будет удалить тот самый видеоролик, из-за которого начались разбирательства. Он был опубликован 2018 году. По мнению Михаила Матвеева, блогер допустил в видео высказывания, которые порочили честь и достоинство парламентария.

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