Грязевой дождь обрушился на Самару в ночь на 26 апреля 2023 года

Самарцы показали последствия непогоды Фото: скриншот с видео

В ночь на среду, 26 апреля 2023 года, на Самару и область обрушился грязевой дождь. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал на видео последствия непогоды.

На кадрах видно, что автомобили оказались покрыты слоем грязи. Аналогичная ситуация была замечена на окнах домов. Некоторые самарцы пришли к выводу, что дождь просто прибил пыль, однако другие с ними не согласились. Они отмечают, что осадки были довольно сильными и должны были смыть все загрязнения с поверхности машин. Еще одна версия появления пятен на авто – пылевые бури в Казахстане.

Отметим, что предстоящая ночь должна быть спокойной. По информации Приволжского УГМС, серьезных осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха составит +7, +12 градусов, а днем поднимется до +20, +25.

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