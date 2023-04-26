На Царевом кургане собрали свыше 3 тонн мусора

Чистота на природе - это важно! Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

На Царевом кургане прошел субботник, во время которого волонтеры Сбера и министерства туризма Самарской области расчистили туристический маршрут протяженностью свыше полутора тысяч метров. А по итогам всего эко-мероприятия было вывезено около 3,3 тонн сухостоя, прошлогодней листвы и мусора, собранного со всей территории памятника природы регионального значения.

Напомним, что в мае 2021 года на Царевом кургане был открыт туристический маршрут с информационными стендами, объектами навигации и благоустройства. Во время прогулки жители и гости Самарской области могут узнать интересные факты о достопримечательностях региона, а также отдохнуть на лавочках и в специальных зонах отдыха с навесами.

- Сегодня огромное количество жителей региона в выходные любят выезжать на Царев курган прогуляться по экологическому маршруту. Многие туристы, прибывающие на отдых в Самарскую область, заранее узнают об этом месте и при въезде в Самару по пути заезжают сюда. Сегодня в преддверии старта нового туристического сезона совместно с представителями банка мы приняли участие в субботнике, ведь сейчас очень важно поддерживать как первозданность данной территории туристического притяжения, так современные элементы благоустройства, - поделился министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

- За апрель этого года наши волонтеры в Самаре приняли участие в нескольких региональных субботниках, по итогам которых собрали более 23 тонн мусора, - сообщил управляющий Самарским отделением банка Сергей Тютин.