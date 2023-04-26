Молодежь Самарской области обучат азам предпринимательской деятельности

Программа будет включать в себя 10 занятий с опытными бизнес-экспертами. Фото: министерство экономического развития СО

Жители Самарской области в возрасте от 16 до 30 лет смогут обучиться азам предпринимательства. Все благодаря бесплатному онлайн-курсу «Профессия-предприниматель 2.0», который реализует Молодежное информационное агентство Самарской области. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда президентских грантов и регионального центра «Мой бизнес». Принять в нем участие смогут действующие бизнесмены и самозанятые, а также те, кто только планирует открыть свое дело.

В программу курса войдут 10 занятий с опытными бизнес-экспертами. Они объяснят, как найти или доработать бизнес-идею, построить план реализации, который поможет бизнесу «взлететь». Все волнующие вопросы участники смогут задать в чате с наставниками.

По итогу курса каждый упакованный бизнес-проект получит поддержку на стартовом этапе, а самые успешные идеи – рекламную кампанию и выходы на широкую аудиторию.

Для участие в программе нужно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, в Самарской области создаются все необходимые условия для молодых бизнесменов. Работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ее курирует областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.

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