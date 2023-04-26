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НовостиНаука26 апреля 2023 14:16

Новые свойства композиционных полимеров исследовали в СамГТУ

Исследования провел научный коллектив вуза
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Результаты могут быть использованы при разработке новых видов тепловой защиты. Фото: пресс-служба СамГТУ

Результаты могут быть использованы при разработке новых видов тепловой защиты. Фото: пресс-служба СамГТУ

В Самарском политехе исследовали новые свойства композиционных полимеров. Исследованием занялся научный коллектив под руководством проректора по интеграционным проектам Антона Еремина, а также аспиранты кафедры «Промышленность и теплоэнергетика» Андрей Попов и Дмитрий Брагин.

В ходе исследования ученые выяснили зависимость теплофизических свойств материалов от объемной пористости и получили универсальные аналитические зависимости.

– Результаты исследования могут быть использованы при разработке новых видов тепловой защиты и изготовлении тепломассообменного оборудования. Они станут основой технологии изготовления композиционных полимеров с заданными теплофизическими свойствами, – пояснил Антон Еремин.

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