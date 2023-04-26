В Самарской области выдача кредитов наличными в 2022 году выросла на 40%

Ипотека выросла на 11%. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

По результатам 2022 года экономическая активность жителей Самарской области выросла. Своей статистикой поделился банк ВТБ. Общий кредитный портфель физических и юридических лиц вырос на 20%. Розничный кредитный портфель увеличился на четверть, а портфель займов корпоративных клиентов показал прирост на 18%, до 102 млрд рублей. В сегменте привлеченных средств положительную динамику продемонстрировал портфель корпоративных клиентов, который за год вырос на 6%, до 60,8 млрд рублей.

В розничном кредитовании драйвером роста стали кредиты наличными – они выросли на 40%. Портфель автокредитов сохранился на уровне 2021 года. Ипотечный портфель увеличился на 11%. Каждая четвертая сделка в регионе прошла по программам господдержки. Более половины льготных сделок пришлась на «Ипотеку с господдержкой-2020».

Портфель привлеченных средств розничных клиентов на 1 января 2023 года превысил 100 млрд рублей. Традиционно наибольшую долю в нем занимают депозиты – 78,2 млрд рублей.