Появилось видео с места ДТП с участием «четырнадцатой» и «Камри» в Самаре

В результате столкновения автомобилей пострадали три человека. Фото: СамараДТП

Появились кадры с места ДТП, которое произошло вечером во вторник, 25 апреля 2023 года, на Московском шоссе в Самаре. Там столкнулись «четырнадцатая» и «Камри», пострадали трое человек.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что происшествие собрало вокруг себя большое количество людей. На месте также работали спасательные службы.

Ранее в ГУ МВД по Самарской области сообщали подробности аварии. Сообщалось, что 20-летний водитель «четырнадцатой» ехал в сторону улицы Потапова. Около жилого дома на Московском шоссе он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойота Камри», за рулем которой был 64-летний мужчина.

В результате происшествия пострадала пассажирка отечественного авто – спасатели помогали ей выбраться из салона. Травмы также получили водители ВАЗа и иномарки.

Предварительно, авария могла произойти из-за потери управления на мокром покрытии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.