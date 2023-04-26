Ремонт улицы Ерошевского стартовал в Самаре в апреле 2023 года

Работы ведутся на участке от улицы Ново-Садовой до Маломосковской Фото: администрация Самары

В Самаре стартовал ремонт улицы Ерошевского. Работы ведутся на участке от Ново-Садовой до Маломосковской. Информацию сообщили в мэрии.

Сейчас подрядчик снимает старое дорожное покрытие. На эту процедуру уйдет около трех ночей. За одну смену асфальт будет срезан на 4-5 тысячах «квадратов». Общая площадь работ составляет 12 квадратных метров.

– К моменту начала ремонта проезжая часть была «разбита» – разрушений много. Автодорогу приведем в нормативное состояние по всей ширине. Также переустановим смотровые колодцы – они на участке в значительном количестве, – рассказал мастер дорожного участка ООО «НПФ «XXI Век» Иван Сидорчук.

Всего будет приведено в порядок 1,5 километра улицы.

Одновременно с этим работы ведутся еще на 7 участках – это Конный проезд, улицы Первомайская, Лысвенская, Уральская, Гвардейская, Алма-Атинская, Чекистов. На 5 объектах ремонт завершен. В их числе – Театральный проезд, улицы Республиканская и Береговая, мост «Южный» и путепровод «Аврора»

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