Пьяного автомобилиста из Ульяновской области задержали после погони под Самарой

35-летний житель Ульяновской области попался сотрудникам ГИБДД под Самарой. Мужчина сел за руль, будучи в состоянии опьянения. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Все случилось в 00:15 26 апреля 2023 года в селе Сухая Вязовка. Полицейские обратили внимание на «ВАЗ» – его водитель, заметив оперативников, попытался скрыться. После недолгой погони автомобилиста задержали. Выяснилось, что мужчина не просто так давил на педаль газа – он был пьян.

– Полицейские выяснили, что автомобилем управлял 35-летний житель Ульяновской области, имеющий признаки алкогольного опьянения. В ходе проверки документов обнаружилось, что у него также не оформлен страховой полис ОСАГО, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что от медосвидетельствования водитель оказался. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Машина находится на спецстоянке.

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