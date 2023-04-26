Делегация Самарской области взяла 16 наград на Дельфийских играх

В состав самарской сборной вошли яркие представители творческой молодежи. Фото: министерство культуры Самарской области

С 21 по 26 апреля 2023 года в Саратове проходили XXII молодежные Дельфийские игры России. Участие в них приняли представители Самарской области. В состав региональной сборной вошли 103 человека – это жители Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска, Отрадного, Похвистнево и Кинель-Черкасского района. Во II тур прошли 18 участников (78%).

Регион был представлен в 19 номинациях. По итогам игр Самарская область заняла 3-е командное место среди 80 субъектов РФ, уступив Саратовской и Новосибирской областям. Самарцы также привезли домой 16 наград.

– Это очень хороший результат! От всей души поздравляю наших победителей, педагогов и всех тех, кто имеет отношение к победе Самарской делегации на Дельфийских играх, – поделились министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Всего в играх в этом году участвовали 2 516 человек.

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