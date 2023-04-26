«Вез для личного использования»: самарские таможенники поймали водителя с крупной партией презервативов

Товар хранился в 21 коробке. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Сотрудники Самарской таможни задержали водителя с необычным грузом. Мужчина пытался провезти крупную партию контрацептивов – якобы для личного использования. Подробности сообщили в пресс-службе таможни.

Автомобиль был остановлен в МАПП «Сагарчин». Водитель ехал из Казахстана в Оренбург. Во время осмотра таможенники нашли в грузовом отсеке презервативы, общая численность которых составила 30 тысяч единиц. Крупная партия находилась в 21 коробке. Как оказалось, товары везли с нарушениями.

– Выяснилось, что товары не имеют какой- либо маркировки, разрешения на использование товарного знака не выдавались. На основании анализа фотографий завод-изготовитель установил, что такой товар им не производился. Помимо этого, на всей продукции был указан неверный срок годности, – рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Товар признали контрафактным, ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Сам получатель уверял таможенников, что презервативы ему были нужны «для личного использования».

В отношении мужчины возбудили административное дело за ввоз контрафактных медицинских изделий на территорию РФ. Ведется следствие.

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