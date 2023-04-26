Праздник Навруз отпразднуют в Самаре 28 апреля 2023 года

Гостей ждет насыщенная программа Фото: администрация Самары

В пятницу, 28 апреля 2023 года, в Самаре состоится областной межнациональный праздник «Навруз – 2023». Мероприятие пройдет в парк Дружбы Народов в Волгаре. Информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Праздник способствует сохранению культурного разнообразия, продвижению ценностей добрососедства и взаимопонимания. Мероприятие направлено на укрепление межнационального мира и согласия в регионе, – рассказали в мэрии Самары.

Гостей ждет насыщенная программа. Организаторы обещают концерт национальных творческих коллективов губернии, презентацию национальных блюд, а также выставку декоративно-прикладного творчества и национальных костюмов.

Начало праздника – в 12:00.

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