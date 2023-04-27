Благоустройство аллеи трудовой славы завершится в селе Самарской области 1 сентября 2023

Сейчас уже завершены снос здания и расчистка площадки под будущую сцену. Фото: национальныепроекты.рф

В 2023 году идет третий этап благоустройства Аллеи трудовой славы в селе Большая Глушица Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили на портале национальныепроекты.рф.

В районной администрации отметили, что срок окончания работ по проекту запланирован на 1 сентября этого года. Специалисты снесут здание бывшего районного Дома культуры, расчистят площадку, установят открытую сцену для выступления, благоустроят территорию.

Сейчас уже завершены снос здания и расчистка площадки под будущую сцену. Напомним, в отборе территорий для благоустройства активно участвовали жители населенного пункта.

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