Новые маршруты для туристов разрабатывают в Жигулевске Самарской области

Уже в этом году начнется обустройство одного из участков. Фото: национальныепроекты.рф

В Жигулевске Самарской области разработают новые маршруты для туристов. Этим занимаются в нацпарке «Самарская Лука» вместе с экскурсоводами и любителями природы, сообщает портал национальныепроекты.рф.

Было решено создать кольцевой трекинговый маршрут «Путь реки», чтобы сделать природу Самарской Луки ближе. Маршрут разбили на 10 отрезков, прохождение которых занимает 2-3 дня. Обустройство троп требует немалых средств, и энтузиасты активно участвуют в конкурсах.

Проект уже выиграл грант Фонда культурных инициатив. Выигранные средства пойдут на создание документального фильма о строительстве тропы, людях, которые это делают. Туристические маршруты появятся в ходе реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщили в администрации города, уже в 2023 году начнется обустройство одного из участков — 20 км от села Рождествено до поселка Гаврилова Поляна. Предусмотрены также работы по расчистке тропы, маркировке, установки указателей, лавочек. Присоединиться к работам может каждый желающий.

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