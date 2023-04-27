В Самаре улицу Ерошевского ремонтируют на средства нацпроекта

Специалисты ведут ремонтные работы. Фото: мэрия

В Самаре специалисты продолжают проводить дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасный качественные дороги». В областной столице ремонтируют улицу Ерошевского.

По информации городской администрации, работы ведут по графику в штатном режиме. Ремонт охватил еще 8 участков: Конный проезд, улица Первомайская, Лысвенская, Уральская, Гвардейская, Алма-Атинская, Чекистов и Ерошевская. На последней работу проводят от улицы Ново-Садовой до улицы Маломосковской. Сначала специалисты сняли изношенный асфальт, переустанавливают смотровые колодцы. Ремонту подлежит 1,5 километра улицы.

Гарантия после ремонта будет составлять 5 лет. В случае дефектов подрядчики будут переделывать ремонт за счет собственных средств. Ориентировочная дата окончания ремонта – 9 мая.