Самара вошла в топ-10 «бриллиантовых» городов России

Больше всего бриллиантов самарцы купили в декабре и марте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным аналитического центра SOKOLOV, Самара вошла в рейтинг «бриллиантовых» городов России и оказалась на восьмом месте по индексу бриллиантов. Так, на каждую 1000 жителей города было куплено по 4,6 бриллиантовых украшений.

Больше всего бриллиантов самарцы купили в декабре и марте. Горожане предпочитают белое золото (67%), а любимым украшением является кольцо из золота с бриллиантами. В 2022 и 2023 годах жители Самары в среднем потратили на украшения с бриллиантами 13 723 рубля.

Лидером по «бриллиантовому индексу» стала Москва с показателем 9,6 и средней ценой равной 18 тысячам рублей. Последние строчки рейтинга по индексу бриллиантов заняли Саратов, Уфа и Краснодар.

В ходе исследования были проанализированы продажи украшений с бриллиантами с января 2022 года по март 2023 года. Индекс показывает число изделий с бриллиантами, купленных за указанный период, на 1000 жителей города.

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