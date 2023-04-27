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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:04

Самару накроют сильные магнитные бури с 27 апреля по 3 мая 2023 года

Жителям стоит подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Возможны головные боли

Возможны головные боли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей вновь предупредили о целой серии магнитных бурь. Они накроют областную столицу с 27 апреля по 3 мая 2023 года.

По информации my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 27 апреля, ее сила составит 5 балов. В этот день горожане могут почувствовать недомогание, ухудшение самочувствия, головную боль и слабость. Помимо этого, снизится внимание и работоспособность, может появиться сонливость. Самарцам рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе.

Специалисты отмечают, что 28 апреля сила бури составит 4 балла, 29 апреля – 5 баллов, 30 апреля – 5 баллов. В мае они пойдут на спад: 1 мая – 4 балла, 2 мая – 3 балла, 3 мая – 2 балла.