Жительница Самары продиктовала мошенникам коды из смс и лишилась сбережений

Со счета местной жительницы списалось 77 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 24-летняя местная жительница, которая работает помощником оценщика, продиктовала мошенникам коды из смс, после чего лишилась сбережений.

— Вечером девушке на телефон позвонил незнакомец и сообщил, что с ее банковского счета производится списание денег, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, самарчанка перешла по присланной им ссылке и продиктовала поступившие ей на телефон коды доступа, не прекращая телефонный разговор. После этого собеседник прекратил разговор, а со счета местной жительницы списалось 77 тысяч рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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