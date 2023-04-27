Самарцы рассказали, что мечтают о пенсии больше 46 тысяч рублей в месяц

Самарцы рассказали о своих представлениях о пенсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, какую пенсию хотели бы в старости. Отметка увеличилась на 1,3% за 5 месяцев.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, самарцы считают, что достойная пенсия составляет 46,4 тысяч рублей. При этом, специалисты отмечают, что реальная пенсия по стране в 2,5 раза меньше той, о которой мечтают горожане. В декабре 2022 года пенсия составляла 18 552 рубля. В ноябре 2022 года горожане мечтали о пенсии в 44,9 тысяч рублей.

В 2021 году самарцы хотели бы получать 40,6 тысяч рублей. Причем показатели мужчин выше, чем у женщин.