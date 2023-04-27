Специалисты подготовили проект реконструкции. Фото: мэрия

В Самаре продолжают разрабатывать проект реконструкции улицы Дачной. Специалисты непрерывно отслеживают состояние дорожной сети.

По информации городской администрации, в прошлом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновляли участков в границах Московского шоссе и улицы Чернореченской. Подрядчики выполнили ремонт покрытия. Сейчас специалисты подготавливают проект реконструкции улицы Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе. Работники профильного департамента периодически проводят поддерживающий аварийно-ямочный ремонт на участке.

Сотрудники ресурсоснабжающей компании приняли решение сместить дорожное полотно, чтобы не выносить инженерные коммуникации. Первая часть проекта реконструкции направлена на экспертизу.