Subaru Forester съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Самарской области

Врачи назначили мужчине амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 26 апреля, в 01:00 в Красноармейском районе Самарской области 48-летний водитель автомобиля Subaru Forester съехал в кювет.

— Мужчина ехал по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в сторону Саратова. ДТП произошло в ходе движения на 133 километре трассы, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не справившись с рулевым управлением, автомобилист допустил съезд транспортного средства в левый кювет по ходу движения. В последующем машину опрокинулась.

В аварии пострадал водитель, с места происшествия его доставили в медицинское учреждение. Врачи назначили ему амбулаторное лечение. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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