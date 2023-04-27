Subaru Forester съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Самарской области

Врачи назначили мужчине амбулаторное лечение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В среду, 26 апреля, в 01:00 в Красноармейском районе Самарской области 48-летний водитель автомобиля Subaru Forester съехал в кювет.
— Мужчина ехал по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в сторону Саратова. ДТП произошло в ходе движения на 133 километре трассы, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Не справившись с рулевым управлением, автомобилист допустил съезд транспортного средства в левый кювет по ходу движения. В последующем машину опрокинулась.
В аварии пострадал водитель, с места происшествия его доставили в медицинское учреждение. Врачи назначили ему амбулаторное лечение. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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