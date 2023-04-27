В Самаре появился список участников антифашистского фестиваля «Гитары в строю»

«Ночные волки» 1 мая совершат мотопробег по Самарской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественное открытие антифашистского фестиваля «Гитары в строю» состоится 1 мая в 11:00 на митинге-концерте «Мир, труд, май!» на площади Куйбышева в Самаре. О программе и участниках мероприятия рассказали в городской администрации.

Площадки фестиваля откроются в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске. Участники легендарного международного мотоклуба «Ночные волки» 1 мая совершат мотопробег по Самарской области.

В скверах площади Куйбышева 1 и 6 мая с 12:00 до 20:00 будут работать интерактивные площадки фестивального городка с арт-инсталляциями, виртуальными музеями, мастер-классами. Там пройдут также лекции, игровые и творческие зоны.

В завершающий день фестиваля, 6 мая, на гала-концерте на площади Куйбышева известный актер Стивен Сигал исполнит блюзовые композиции. Также для зрителей выступят заслуженные артисты России Денис Майданов и Сергей Войтенко, зарубежные исполнители Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России «Гренада» и группа Opcio K-95 (Каталония).

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