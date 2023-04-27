В Самаре эксперты и учащиеся обсудят тренды создания планетариев 27 и 28 апреля

Также предстоит работа в группах и в виде мозговых штурмов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центральной городской библиотеке имени Крупской 27 и 28 апреля пройдет семинар, посвященный созданию экспозиции нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием.

— Эксперты и учащиеся обсудят тренды создания планетариев и представления «космической» тематики в обществе. Модераторами дискуссии выступят проектировщики из петербургского бюро музейной сценографии «Метаформа», — рассказали в администрации Самары.

В первый день, 27 апреля, к участию приглашаются студенты самарских вузов и школ. Учащимся расскажут о проектах, популяризирующих тему космоса. Также предстоит работа в группах и в виде мозговых штурмов, посвященных современным экспозициям, арт-инсталляциям и мероприятиям в музеях.

А 28 апреля представители музеев и профильных учреждений из Самары и Москвы с экспертами обсудят, как современные музеи космонавтики и планетарии работают с экспозицией и взаимодействуют с посетителями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.