В Самаре в результате ДТП на улице Промышленности перевернулась легковушка

Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезного дорожного происшествия. В областной столице на улице Промышленности столкнулись два автомобиля утром в четверг, 27 апреля 2023 года.

Судя по предоставленным кадрам, в результате столкновения двух легковых автомобилей, одна из машин перевернулась на крышу. О погибших и пострадавших не сообщается. На место прибыли сотрудники спецслужб. В комментариях пользователи полагают, что авария могла произойти из-за нарушения скоростного режима.

Редакция «КП-Самара» отправила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства аварии уточняются.