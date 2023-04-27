Выставка «История Отечественного Джаза в Самаре» откроется в ТК «Гудок» 28 апреля

На выставке будет представлено 20 информационных стендов. Фото: ТК «Гудок»

С 28 по 30 апреля в Самаре в ТК «Гудок» пройдет фестиваль, посвященный международному дню джаза. Открытие джазовой выставки «История Отечественного Джаза в Самаре» состоится 28 апреля в 12:00.

В программе запланированы выступление джазовых коллективов, юных музыкантов, джаз-квартетов. На протяжении всего периода работы экспозиции состоятся несколько экскурсий по выставке, конкурс детских джазовых команд, художественный пленэр, а также выступление танцевальных коллективов.

На выставке будет представлено 20 информационных стендов, которые рассказывают о легендарных музыкантах, коллективах, местах кристаллизации джаза. Гости смогут посмотреть уникальные исторические афиши и архивные фото, которые ранее нигде не публиковались. Прийти могут все желающие бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.